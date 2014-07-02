Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Scheurvaste 3-laagse vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.
Uiterst scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken, stofklasse M. De vliesfilterzakken hebben 2 tot 3 keer meer capaciteit dan de traditionele papieren filterzakken. Standaard voor de T 10/1 en de T 12/1. Inhoud : 10 stuks.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal (Stuk(s))
|10
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|365 x 240 x 85