Vloermondstukset EasyFix Mini

Het stoomreiniger vloermondstuk EasyFix mini wordt geleverd met een compatibele microvezel vloerdoek en garandeert uitstekende reinigingsresultaten op harde vloeren - zelfs in moeilijk bereikbare hoeken en langs randen. Met behulp van het slimme klittenbandsysteem, kan de microvezel-vloerdoek snel en gemakkelijk aan de vloermond worden bevestigd: druk eenvoudig de vloerreinigingsdoek op het vloermondstuk EasyFix Mini en het is klaar voor gebruik. Na het reinigen kan de microvezel-vloerdoek van het vloermondstuk EasyFix Mini worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil: stap eenvoudig op het lusje dat op de doek is bevestigd en trek het vloermondstuk weg en omhoog.