Vloermondstukset EasyFix Mini
Met het handige klittenbandsysteem en compatibele microvezel-vloerdoek: de vloermondstukset EasyFix mini voor stoomreinigers maakt het mogelijk de doek te vervangen zonder in contact te komen met vuil. Vooral geschikt voor gebruik in kleine en moeilijk bereikbare plaatsen.
Het stoomreiniger vloermondstuk EasyFix mini wordt geleverd met een compatibele microvezel vloerdoek en garandeert uitstekende reinigingsresultaten op harde vloeren - zelfs in moeilijk bereikbare hoeken en langs randen. Met behulp van het slimme klittenbandsysteem, kan de microvezel-vloerdoek snel en gemakkelijk aan de vloermond worden bevestigd: druk eenvoudig de vloerreinigingsdoek op het vloermondstuk EasyFix Mini en het is klaar voor gebruik. Na het reinigen kan de microvezel-vloerdoek van het vloermondstuk EasyFix Mini worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil: stap eenvoudig op het lusje dat op de doek is bevestigd en trek het vloermondstuk weg en omhoog.
Kenmerken en voordelen
Handige klittenbandbevestiging
- Druk de vloerreinigingsdoek gewoon op het vloermondstuk EasyFix om hem vast te zetten.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Reinigingsdoek met bandje op de vloer
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
Innovatieve lamellentechnologie
- De lamellen zorgen ervoor dat de stoom gelijkmatig over het te reinigen oppervlak en de microvezel vloerdoek wordt verdeeld.
Flexibel scharnier mondstuk
- Ergonomisch en effectief schoonmaken, ongedacht de lengte van de gebruiker.
- Ideaal voor schoonmaken onder meubels.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Bijzonder geschikt voor kleine ruimtes en moeilijk bereikbare plekken
- Voor perfecte reinigingsresultaten en een groter gereinigd oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|243 x 101 x 96
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)