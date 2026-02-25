VP 180 Vario Power Lans voor K 7

De Vario Power spuitlans: van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal met een traploos instelbare druk door simpelweg de spuitlans te draaien. Ideaal voor de reiniging van kleinere oppervlakken rondom het huis en in de tuin, zoals muren, weggetjes, hekken en fietsens.Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de K 7-klasse.