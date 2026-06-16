Vuilfrees, klein, 030
Minder krachtverlies, een betere spuitkwaliteit: de nieuwe, krachtige vuilfrees met een sproeiergrootte van 030 behaalt tot 50% betere reinigings-en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger.
De nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 030) biedt een geconcentreerde reinigingskracht. Interne krachtverliezen zijn tot een minimum herleid en de spuitkwaliteit is aanzienlijk verbeterd – tot 50 % betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger. En dankzij de roterende puntstraal behaalt hij 10 maal betere reinigingsprestaties in vergelijking met de traditionele hogedruksproeiers. Met keramische sproeier en lagerring voor een maximale werktijd. Voor gebruik met een druk van max. 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60°C.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% hogere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger
- Een enorme tijdsbesparing.
Minder vermogensverlies en betere spuitkwaliteit
- Verbeterde reinigingskracht voor de verwijdering van hardnekkig vuil.
De roterende puntstraal van de roterende sproeier combineert de voordelen van een puntstraal en die van een vlakstraal
- Hoge reinigingskracht alsook hoge oppervlakteprestatie
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale serviceduur
Hoge reinigingscapaciteit
- Verwijdert snel hardnekkig vuil
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Sproeiergrootte ( )
|30
|Grootte
|klein
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|90 x 57 x 57