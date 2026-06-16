Vuilfrees, klein, 030

De nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 030) biedt een geconcentreerde reinigingskracht. Interne krachtverliezen zijn tot een minimum herleid en de spuitkwaliteit is aanzienlijk verbeterd – tot 50 % betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger. En dankzij de roterende puntstraal behaalt hij 10 maal betere reinigingsprestaties in vergelijking met de traditionele hogedruksproeiers. Met keramische sproeier en lagerring voor een maximale werktijd. Voor gebruik met een druk van max. 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60°C.