Met de aanzuigslang voor een mobiele reiniging, kan u de drukreiniger ook aansluiten aan alternatieve waterbronnen, zoals waterputten en -kannen. Hiervoor wordt de tank losgekoppeld van het toestel, de kraanadapter op de slang aangesloten aan de aansluitdraad en aan de andere kant wordt de aanzuigslang met filter in het water gelaten. Als u vervolgens het spuitpistool activeert, zuigt het toestel het water op. De filter zorgt er op een betrouwbare manier voor dat er geen vuil water in het toestel komt. Om de filter te reinigen, kan u hem eenvoudig verwijderen en afspoelen onder stromend water. Dankzij zijn lengte van 2 m., heeft de aanzuigslang een grote actieradius.