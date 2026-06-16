Zuigslang
De aanzuigslang voor een mobiele reiniging wordt op de drukreiniger gemonteerd en maakt zo het gebruik van water uit alternatieve bronnen, zoals een waterput of een kan mogelijk.
Met de aanzuigslang voor een mobiele reiniging, kan u de drukreiniger ook aansluiten aan alternatieve waterbronnen, zoals waterputten en -kannen. Hiervoor wordt de tank losgekoppeld van het toestel, de kraanadapter op de slang aangesloten aan de aansluitdraad en aan de andere kant wordt de aanzuigslang met filter in het water gelaten. Als u vervolgens het spuitpistool activeert, zuigt het toestel het water op. De filter zorgt er op een betrouwbare manier voor dat er geen vuil water in het toestel komt. Om de filter te reinigen, kan u hem eenvoudig verwijderen en afspoelen onder stromend water. Dankzij zijn lengte van 2 m., heeft de aanzuigslang een grote actieradius.
Kenmerken en voordelen
Gemonteerd op het toestel
- Vervangt de watertank.
Alternatieve waterbronnen
- Geen beperking op het watervolume.
Geïntegreerde filter
- Voorkomt dat het vuil water in het toestel loopt.
Grote actieradius
- 2 m lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|198 x 144 x 48