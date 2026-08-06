Battery Power батерия 36/25
36 V / 2,5 Ah Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време с LCD дисплей за показване на нивото на батерията. Подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher Battery Power 36 V.
Сменяемата батерия на Kärcher Battery Power 36 V / 2,5 Ah е подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher 36 V Battery Power. Благодарение на иновативната технология Реално време и LCD дисплея, оставащото време на работа, оставащото време за зареждане и нивото на зареждане - в зависимост от използваното устройство - са винаги достъпни с един поглед. Ефективните литиево-йонни клетки осигуряват стабилна работа и гарантират, че батерията не се саморазрежда или губи капацитет заради често частично разреждане (ефект на паметта). Меките на допир елементи на корпуса гарантират, че батерията не се плъзга, дори на гладки или наклонени повърхности.
Характеристики и предимства
Иновативна технология Реално времеВграденият LCD дисплей показва оставащото време на работа, времето за зареждане и състоянието на зареждане по всяко време.
36 V Kärcher battery платформаЗа използване във всички устройства на 36 V акумумулаторна платформа на Kärcher. За използване във всички 36 V Kärcher Battery Power+ устройства oт батерийната платформа.
Мощни литиево-йонни клеткиЛитиево-йонната батерия гарантира постоянна мощност, като в същото време предотвратява саморазреждането и ефекта на паметта.
Автоматичен режим на съхранение
- Удължава живота на елементите. - клетките
IPX 5 стандарт – защитена от пръски вода от всички посоки
- Надеждна защита по време на работа, когато се използват струи вода.
Ефикасно управление на температурата
- Висока производителност благодарение на ефективното отвеждане на топлината и интелигентното управление на батерията.
Интелигентно следене на елементите
- Предпазва батерията от претоварване, прегряване и дълбок разряд.
Здрав корпус
- Корпусите на батерията на Kärcher са изключително устойчиви на удар.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Енергия (Втч)
|90
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,874
|Тегло с опаковката (кг)
|1,009
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 88 x 73
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