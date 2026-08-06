Сменяемата батерия на Kärcher Battery Power 36 V / 2,5 Ah е подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher 36 V Battery Power. Благодарение на иновативната технология Реално време и LCD дисплея, оставащото време на работа, оставащото време за зареждане и нивото на зареждане - в зависимост от използваното устройство - са винаги достъпни с един поглед. Ефективните литиево-йонни клетки осигуряват стабилна работа и гарантират, че батерията не се саморазрежда или губи капацитет заради често частично разреждане (ефект на паметта). Меките на допир елементи на корпуса гарантират, че батерията не се плъзга, дори на гладки или наклонени повърхности.