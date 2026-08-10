Бързо зарядно Battery Power 36 V

С бързото зарядно 36 V / 2,5 Ah сменяема батерия може да бъде заредена до 80% само за 48 минути и може да се използва за всички батерии от 36 V платформа Kärcher Battery Power.

Бързо зарядно устройство за всички 36-волтови сменяеми батерии от платформата 36 V Kärcher Battery Power. Сменяемата батерия 36 V / 2,5 Ah Battery Power се зарежда до 80% само за 48 минути. В допълнение, корпусът на зарядното устройство има вградена скоба за лесно фиксиране към стена.

Характеристики и предимства
Бързо зарядно Battery Power 36 V: Бързо зарядно
Бързо зарядно
Зарежда 36 V/2.5 Ah акумулаторна батерия на Kärcher до 80% за 48 минути. Зарежда 36 V/5.0 Ah акумулаторна батерия на Kärcher до 80% за 1,5 часа.
Бързо зарядно Battery Power 36 V: Широко приложение
Широко приложение
Съвместимo с всички батерии на 36 V платформа за батерии Kärcher.
Бързо зарядно Battery Power 36 V: Монтаж на стена
Монтаж на стена
За лесно прикрепяне към стена.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Време за зареждане на батерията с бързо зарядно 36 V / 2.5 Ah Battery Power батерия:
48 мин (80 %) / 78 мин (100 %)

36 V / 5.0 Ah Battery Power батерия:
98 мин (80 %) / 138 мин (100 %)
Изходяща мощност (A) 2,5
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Цвят черен
Тегло (кг) 0,677
Тегло с опаковката (кг) 0,92
Размери (Д × Ш × В) (мм) 184 x 133 x 88
Бързо зарядно Battery Power 36 V

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