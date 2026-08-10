Бързо зарядно Battery Power 36 V
С бързото зарядно 36 V / 2,5 Ah сменяема батерия може да бъде заредена до 80% само за 48 минути и може да се използва за всички батерии от 36 V платформа Kärcher Battery Power.
Бързо зарядно устройство за всички 36-волтови сменяеми батерии от платформата 36 V Kärcher Battery Power. Сменяемата батерия 36 V / 2,5 Ah Battery Power се зарежда до 80% само за 48 минути. В допълнение, корпусът на зарядното устройство има вградена скоба за лесно фиксиране към стена.
Характеристики и предимства
Бързо зарядноЗарежда 36 V/2.5 Ah акумулаторна батерия на Kärcher до 80% за 48 минути. Зарежда 36 V/5.0 Ah акумулаторна батерия на Kärcher до 80% за 1,5 часа.
Широко приложениеСъвместимo с всички батерии на 36 V платформа за батерии Kärcher.
Монтаж на стенаЗа лесно прикрепяне към стена.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Време за зареждане на батерията с бързо зарядно
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36 V / 2.5 Ah Battery Power батерия:
48 мин (80 %) / 78 мин (100 %)
36 V / 5.0 Ah Battery Power батерия:
98 мин (80 %) / 138 мин (100 %)
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,677
|Тегло с опаковката (кг)
|0,92
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|184 x 133 x 88
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