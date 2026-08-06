Дюза за пара 50°
Плоска дюза за пара с 50° ъгъл на пръскане. За почистване и размразяване на пара. За размразяване на пясък и чакъл, размразяване на кофражни материали или разконсервиране на превозни средства.
Плоска дюза за пара с 50° ъгъл на пръскане. За почистване и размразяване на пара. За размразяване на пясък и чакъл, размразяване на кофражни материали или разконсервиране на превозни средства.
Спецификации
Технически данни
|Размер на дюзата (мм)
|1,5
|Ъгъл (°)
|50
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,233