Дюза за пара 50°

Плоска дюза за пара с 50° ъгъл на пръскане. За почистване и размразяване на пара. За размразяване на пясък и чакъл, размразяване на кофражни материали или разконсервиране на превозни средства.

Плоска дюза за пара с 50° ъгъл на пръскане. За почистване и размразяване на пара. За размразяване на пясък и чакъл, размразяване на кофражни материали или разконсервиране на превозни средства.

Спецификации

Технически данни

Размер на дюзата (мм) 1,5
Ъгъл (°) 50
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,233