FR Classic уред за почистване на площи
Идеалният базов модел в гамата на Kärcher за почистване на площи на закрито и на открито. С предпазител срещу пръски и работно налягане до 150 бара.
FR Classic е базовият модел в гамата на Kärcher за устойчиво на пръски почистване на площи на закрито и на открито. Този уред има впечатляващо работно налягане до 150 бара и дебит на водата от 600 литра на час при 40°C. Забележка: комплектът дюзи трябва да се поръча отделно.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър (мм)
|300
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло (кг)
|1,6
|Тегло с опаковката (кг)
|2,1