FR Classic е базовият модел в гамата на Kärcher за устойчиво на пръски почистване на площи на закрито и на открито. Този уред има впечатляващо работно налягане до 150 бара и дебит на водата от 600 литра на час при 40°C. Забележка: комплектът дюзи трябва да се поръча отделно.