FR Classic уред за почистване на площи

Идеалният базов модел в гамата на Kärcher за почистване на площи на закрито и на открито. С предпазител срещу пръски и работно налягане до 150 бара.

FR Classic е базовият модел в гамата на Kärcher за устойчиво на пръски почистване на площи на закрито и на открито. Този уред има впечатляващо работно налягане до 150 бара и дебит на водата от 600 литра на час при 40°C. Забележка: комплектът дюзи трябва да се поръча отделно.

Спецификации

Технически данни

Диаметър (мм) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло (кг) 1,6
Тегло с опаковката (кг) 2,1
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