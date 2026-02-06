Оптимално почистване на интериора на автомобила със специалния комплект автоаксесоари за уредите VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Широкият накрайник за тапицерия позволява бързо и ефикасно почистване на тапицерията и седалките в автомобила. Гъвкавият удължителен маркуч е идеален за почистване на места, които са трудно достъпни, като пролуки, а дългата и гъвкава дюза за цепнатини достига и до тесни пространства.