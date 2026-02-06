Комплект аксесоари за кола
С комплекта автомобилни аксесоари за модела VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax вие почиствате интериора на автомобила за миг.
Оптимално почистване на интериора на автомобила със специалния комплект автоаксесоари за уредите VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Широкият накрайник за тапицерия позволява бързо и ефикасно почистване на тапицерията и седалките в автомобила. Гъвкавият удължителен маркуч е идеален за почистване на места, които са трудно достъпни, като пролуки, а дългата и гъвкава дюза за цепнатини достига и до тесни пространства.
Характеристики и предимства
Широка дюза за тапицерия
Гъвкав накрайник за фуги
Гъвкав удължителен маркуч
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,749
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Интериор на превозното средство
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Автомобилни седалки