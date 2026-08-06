Комплект с текстилен маркуч

Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.

Комплектът се състои от гъвкав плосък маркуч 1 1/4" и метална скоба (30-40 mm) за бързо и лесно свързване. Препоръчва се за употреба с дренажни помпи или такива за мръсна вода. Перфектно решение за преместване на големи водни обеми, например наводнени помещения. Плоският 10 метров маркуч може лесно и компактно да бъде прибран. Максималното работно налягане е 5 bar.

Характеристики и предимства
Комплект с текстилен маркуч: Гъвкав плосък маркуч
Гъвкав плосък маркуч
Компактно съхранение.
Комплект с текстилен маркуч: Маркуч за отводняване 1 1/4"
Маркуч за отводняване 1 1/4"
Широк диаметър за по-висок приток на вода.
Комплект с текстилен маркуч: Вкл. клема за маркуч с крилчата гайка от неръждаема стомана
Вкл. клема за маркуч с крилчата гайка от неръждаема стомана
Свързване без инструменти.
Спецификации

Технически данни

Диаметър 1 1/4″
Дължина на маркуча (м) 10
Максимално налягане (бар) макс. 5
Цвят антрацит
Тегло (кг) 1,201
Тегло с опаковката (кг) 1,323
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 260 x 55
Сфера на приложение
  • За изпомпване на вода от градински езера
  • За употреба при наводнения
  • За отводняване на строителни изкопи до max 100 m³
  • За водни щети в къщата и мазето (течове от перални / проникване на подпочвени води)
  • За изпомпване на вода от басейни
  • За инсталация в дренажни шахти