Комплектът се състои от гъвкав плосък маркуч 1 1/4" и метална скоба (30-40 mm) за бързо и лесно свързване. Препоръчва се за употреба с дренажни помпи или такива за мръсна вода. Перфектно решение за преместване на големи водни обеми, например наводнени помещения. Плоският 10 метров маркуч може лесно и компактно да бъде прибран. Максималното работно налягане е 5 bar.