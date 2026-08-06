Комплект с текстилен маркуч
Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.
Комплектът се състои от гъвкав плосък маркуч 1 1/4" и метална скоба (30-40 mm) за бързо и лесно свързване. Препоръчва се за употреба с дренажни помпи или такива за мръсна вода. Перфектно решение за преместване на големи водни обеми, например наводнени помещения. Плоският 10 метров маркуч може лесно и компактно да бъде прибран. Максималното работно налягане е 5 bar.
Характеристики и предимства
Гъвкав плосък маркучКомпактно съхранение.
Маркуч за отводняване 1 1/4"Широк диаметър за по-висок приток на вода.
Вкл. клема за маркуч с крилчата гайка от неръждаема стоманаСвързване без инструменти.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|1 1/4″
|Дължина на маркуча (м)
|10
|Максимално налягане (бар)
|макс. 5
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|1,201
|Тегло с опаковката (кг)
|1,323
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 260 x 55
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- За изпомпване на вода от градински езера
- За употреба при наводнения
- За отводняване на строителни изкопи до max 100 m³
- За водни щети в къщата и мазето (течове от перални / проникване на подпочвени води)
- За изпомпване на вода от басейни
- За инсталация в дренажни шахти