Мини турбо четката премахва без усилие мъх и косми от домашни любимци от мека мебел и много други повърхности с бързо въртящата се ролкова четка. Компактният му размер го прави идеален за почистване на тесни и труднодостъпни места. След употреба ролковата четка може лесно да се отстрани от накрайника и да се почисти. Мини турбо четката е идеалният аксесоар за прахосмукачките VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.