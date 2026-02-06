Мини турбо четка
Допълнителна всмукателна мощност за максимална ефективност на почистване: мини-турбо четката осигурява оптимално събиране на мръсотия и премахва ефективно дори косми от домашни любимци. Предлага се като аксесоар за акумулаторни прахосмукачки.
Мини турбо четката премахва без усилие мъх и косми от домашни любимци от мека мебел и много други повърхности с бързо въртящата се ролкова четка. Компактният му размер го прави идеален за почистване на тесни и труднодостъпни места. След употреба ролковата четка може лесно да се отстрани от накрайника и да се почисти. Мини турбо четката е идеалният аксесоар за прахосмукачките VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.
Характеристики и предимства
За цялостно и надеждно отстраняване на животински косми
Подвижна четка
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,345
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,454
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|146 x 143 x 86
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Дамаски
- Матраци