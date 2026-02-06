Благодарение на особено меката ролка, накрайникът за твърди подове внимателно почиства чувствителни твърди подове като паркет, ламинат, корк, PVC, линолеум и плочки, с дълготраен ефект. Той е разработен специално за VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax и се плъзга нежно и гладко по пода. Друго предимство е гъвкавото съединение на накрайника за твърд под, което осигурява изключителна маневреност и много добър достъп под мебелите. Други практични характеристики: LED осветлението на подовата дюза правят замърсяванията по-видими и така гарантира още по-щателно почистване.