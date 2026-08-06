Предфилтър за помпа, голям
Префилтърът предпазва градинските помпи, електронните бустер помпи и домашните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. Включва принципа на уплътняване PerfectConnect за надеждно уплътняване.
Предфилтърът на помпата е подходящ за всички общи градински помпи, електронни бустерни помпи и домашни помпи с G1 свързваща резба (33,3 мм) - по-специално устройства без интегрирани филтри със скорост на потока до 6000 l / h. Предфилтърът предпазва помпата ефективно от груби частици мръсотия или пясък, като по този начин увеличава нейния експлоатационен живот. Филтърната инкрустация може да бъде премахната за почистване. Размерът на окото на финия филтър е 250 µm (0,25 mm). Принципът на радиалното запечатване PerfectConnect на аксесоарите на BP осигурява изключително лесен монтаж и високо надеждно уплътняване, което гарантира безпроблемна работа на помпата.
Характеристики и предимства
Подвижен филтър
- Филтърът може да се почисти под течаща вода и така може да се използва отново.
Предфилтър за помпа, голям
- За помпи с дебит до 6000 l/h
Предфилтър
- За допълнителна защита от твърди частици
Спецификации
Технически данни
|Размери
|Размер на блендата до 6000 l/h: 250 μm (0.25 mm)
|Налягане (бар)
|8
|Отвор на мрежата (мм)
|0,25
|Размер на резбата
|G1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,132
|Тегло с опаковката (кг)
|1,32
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 220 x 316
Оборудване
- Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- За защита на потопяеми помпи от едри частици