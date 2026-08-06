Предфилтърът на помпата е подходящ за всички общи градински помпи, електронни бустерни помпи и домашни помпи с G1 свързваща резба (33,3 мм) - по-специално устройства без интегрирани филтри със скорост на потока до 6000 l / h. Предфилтърът предпазва помпата ефективно от груби частици мръсотия или пясък, като по този начин увеличава нейния експлоатационен живот. Филтърната инкрустация може да бъде премахната за почистване. Размерът на окото на финия филтър е 250 µm (0,25 mm). Принципът на радиалното запечатване PerfectConnect на аксесоарите на BP осигурява изключително лесен монтаж и високо надеждно уплътняване, което гарантира безпроблемна работа на помпата.