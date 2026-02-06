Инструментът за почистване на филтъра на устройствата VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax не само прави възможно лесното почистване на филтъра за входящ въздух само с няколко движения на ръката, но също така удължава живота. Почистването на филтъра е почти автоматично: просто го поставете в приставката , а механизмът за ръчно въртене и едновременното засмукване осигуряват непрекъснато чист предфилтър. Моля, обърнете внимание: Вторият филтър за входящ въздух трябва да се постави в устройството предварително. Точното закрепване осигурява правилно прилягане към устройството. В аксесоарите за смяна е включен и филтър входящ въздух.