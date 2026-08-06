Вакуумно-защитен 7 m смукателен маркуч със смукателен филтър и диаметър 3/4 "е идеално подходящ за изтегляне на вода от алтернативни източници и позволява особено надеждно уплътняване и безпроблемна работа на помпата благодарение на принципа на запечатване PerfectConnect. възвратният клапан предотвратява изтичането на изпомпваната вода, съкращавайки времето за повторно засмукване. Всмукателният комплект може да бъде много лесно свързан към смукателната страна на градински помпи, електронни бустерни помпи и домашни помпи за подаване на вода в домакинствата. Комплектът за връзка може също да се използва като удължаване на смукателния маркуч За помпи със свързваща резба G1 (33.3 mm).