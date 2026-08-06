Смукателен комплект, 7,0 m
Идеален смукателен комплект за градински помпи и сервизно водоснабдяване в домакинството. Включва засмукващ маркуч с дължина 7 метра, който е готов за свързване, с вакуумен филтър, възвратен клапан и принцип на запечатване PerfectConnect.
Вакуумно-защитен 7 m смукателен маркуч със смукателен филтър и диаметър 3/4 "е идеално подходящ за изтегляне на вода от алтернативни източници и позволява особено надеждно уплътняване и безпроблемна работа на помпата благодарение на принципа на запечатване PerfectConnect. възвратният клапан предотвратява изтичането на изпомпваната вода, съкращавайки времето за повторно засмукване. Всмукателният комплект може да бъде много лесно свързан към смукателната страна на градински помпи, електронни бустерни помпи и домашни помпи за подаване на вода в домакинствата. Комплектът за връзка може също да се използва като удължаване на смукателния маркуч За помпи със свързваща резба G1 (33.3 mm).
Характеристики и предимства
Готов за свързване, спираловиден маркуч с филтър и възвратен клапан
- Лесно закрепяне към помпата
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|7
|Размер на резбата
|G1
|Диаметър
|3/4″
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,6
|Тегло с опаковката (кг)
|1,63
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 380 x 380
Оборудване
- Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.