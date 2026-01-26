RM 511 6x17g декалциращ прах, 17г
Ефективно декалцира парочистачки и други уреди работещи с гореща вода като кани за вода или кафе машини. За дълъг живот и ниска консумация на енергия.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (г)
|6 x 17
|Опаковъчна единица (бр.)
|15
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,135
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|205 x 125 x 20
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Препарат срещу котлен камък за парочистачки Kärcher
- Препарат срещу котлен камък за кафе машини, кани за вода и др.