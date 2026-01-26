RM 511 6x17g декалциращ прах, 17г

Ефективно декалцира парочистачки и други уреди работещи с гореща вода като кани за вода или кафе машини. За дълъг живот и ниска консумация на енергия.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (г) 6 x 17
Опаковъчна единица (бр.) 15
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,135
Размери (Д х Ш х В) (мм) 205 x 125 x 20
Сфера на приложение
  • Препарат срещу котлен камък за парочистачки Kärcher
  • Препарат срещу котлен камък за кафе машини, кани за вода и др.