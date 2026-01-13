Лесно свързване, демонтаж и поправка – с металния универсален куплунг за маркуч на Керхер Premium със здраво закрепване на маркуча от алуминий със защита срещу корозия и с вдлъбнат профил от мека пластмаса за особено лесен захват. Гъвкавата система за свързване с бърза връзка улеснява значително напояването на малки и големи градини и площи. Защото работещите кранови връзки и куплунги за маркучи са основата на добрата система за напояване. Металният универсален куплунг за маркуч Premium е съвместим с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.