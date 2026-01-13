Универсален куплунг за маркуч Premium
Метален универсален куплунг за маркуч Premium. Със здраво закрепване на маркуча от алуминий със защита срещу корозия и с вдлъбнат профил от мека пластмаса за лесен захват. Съвместим с всички клик-системи.
Лесно свързване, демонтаж и поправка – с металния универсален куплунг за маркуч на Керхер Premium със здраво закрепване на маркуча от алуминий със защита срещу корозия и с вдлъбнат профил от мека пластмаса за особено лесен захват. Гъвкавата система за свързване с бърза връзка улеснява значително напояването на малки и големи градини и площи. Защото работещите кранови връзки и куплунги за маркучи са основата на добрата система за напояване. Металният универсален куплунг за маркуч Premium е съвместим с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.
Характеристики и предимства
Дръжката е с облицовка от мека пластмаса
- За лесна употреба.
Закрепване на маркуча от алуминий със защита срещу корозия
- Гарантирана издръжливост
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,048
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,068
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|65 x 39 x 40
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти