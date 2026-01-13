Металният мултифункционален пистолет за поливане Premium е изключително здрав и надежден. Разполага с 4 форми на струята: дъжд, хоризонтална плоска струя, аерирана струя и водна мъгла. Подходящ е за поливане на растения с различни потребности. Нежната мъгла е перфектна за чувствителни растения, а дъждовидната струя - за поливане на цветни и зеленчукови лехи. С хоризонталната плоска струя можете да почистите замърсени повърхности. Аерираната струя осигурява висок дебит на водата и е подходяща за пълнене на съдове. Новата разработена от Керхер мембранна технология гарантира работа без прокапване. Също така само при Kärcher: перфектно лягащата в ръката въртяща се дръжка, посредством която заключващият се спусък може да бъде ориентиран напред или назад - за по-голям индивидуален комфорт. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.