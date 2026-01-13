Метален мултифункционален пистолет за поливане Premium

Висококачествен мултифункционален пистолет за поливане от метал. За напояване на растения с различни потребности на вода. С въртяща се дръжка и пръскаща глава.

Металният мултифункционален пистолет за поливане Premium е изключително здрав и надежден. Разполага с 4 форми на струята: дъжд, хоризонтална плоска струя, аерирана струя и водна мъгла. Подходящ е за поливане на растения с различни потребности. Нежната мъгла е перфектна за чувствителни растения, а дъждовидната струя - за поливане на цветни и зеленчукови лехи. С хоризонталната плоска струя можете да почистите замърсени повърхности. Аерираната струя осигурява висок дебит на водата и е подходяща за пълнене на съдове. Новата разработена от Керхер мембранна технология гарантира работа без прокапване. Също така само при Kärcher: перфектно лягащата в ръката въртяща се дръжка, посредством която заключващият се спусък може да бъде ориентиран напред или назад - за по-голям индивидуален комфорт. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Специална мембранна технология
  • Без прокапване при смяна на формата на струята и при спиране на напояването.
Въртяща се дръжка
  • Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.
Ергономичен регулиращ вентил
  • Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
  • За удобно и продължително напояване.
Четири форми на струята: дъжд, хоризонтална плоска струя, аерирана струя, мъгла
  • Точната форма на струята според приложението.
Елементи от мек изкуствен материал
  • За комфорт и защита срещу повреди.
Висококачествени метални елементи
  • За висока надеждност и дълъг живот.
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Свалящ се диск
  • За почистване на мембраната и запушени дюзи.
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,335
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,36
Размери (Д х Ш х В) (мм) 250 x 70 x 130

Оборудване

  • Видове струя: 4
  • Въртяща се дръжка
  • Заключване дръжката
  • Регулиращо се количество на водата
  • Функция за самоотичане
  • Елементи от мек изкуствен материал
  • Метал
  • Модел на пръскане: спрей мъгла
  • Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
  • Модел на пръскане: аераторна струя
  • Модел на пръскане: пръскачка
Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За напояване на саксийни растения
  • За почистване от листа
  • За нежно поливане на чувствителни растения като напр. разсад
  • Храсти, плетове
Аксесоари