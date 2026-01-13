Метален мултифункционален пистолет за поливане Premium
Висококачествен мултифункционален пистолет за поливане от метал. За напояване на растения с различни потребности на вода. С въртяща се дръжка и пръскаща глава.
Металният мултифункционален пистолет за поливане Premium е изключително здрав и надежден. Разполага с 4 форми на струята: дъжд, хоризонтална плоска струя, аерирана струя и водна мъгла. Подходящ е за поливане на растения с различни потребности. Нежната мъгла е перфектна за чувствителни растения, а дъждовидната струя - за поливане на цветни и зеленчукови лехи. С хоризонталната плоска струя можете да почистите замърсени повърхности. Аерираната струя осигурява висок дебит на водата и е подходяща за пълнене на съдове. Новата разработена от Керхер мембранна технология гарантира работа без прокапване. Също така само при Kärcher: перфектно лягащата в ръката въртяща се дръжка, посредством която заключващият се спусък може да бъде ориентиран напред или назад - за по-голям индивидуален комфорт. Освен това: накрайниците и пистолетите за поливане на Kärcher са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.
Характеристики и предимства
Специална мембранна технология
- Без прокапване при смяна на формата на струята и при спиране на напояването.
Въртяща се дръжка
- Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.
Ергономичен регулиращ вентил
- Регулиране на силата на струята с една ръка.
Лесно заключане на спусъка
- За удобно и продължително напояване.
Четири форми на струята: дъжд, хоризонтална плоска струя, аерирана струя, мъгла
- Точната форма на струята според приложението.
Елементи от мек изкуствен материал
- За комфорт и защита срещу повреди.
Висококачествени метални елементи
- За висока надеждност и дълъг живот.
Самооттичане
- Оптимална защита срещу замръзване.
Свалящ се диск
- За почистване на мембраната и запушени дюзи.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,335
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,36
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|250 x 70 x 130
Оборудване
- Видове струя: 4
- Въртяща се дръжка
- Заключване дръжката
- Регулиращо се количество на водата
- Функция за самоотичане
- Елементи от мек изкуствен материал
- Метал
- Модел на пръскане: спрей мъгла
- Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
- Модел на пръскане: аераторна струя
- Модел на пръскане: пръскачка
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За напояване на саксийни растения
- За почистване от листа
- За нежно поливане на чувствителни растения като напр. разсад
- Храсти, плетове