Характеристики и предимства
Hose trolley HT 2.20 Set: Висока стабилност и здравина
Благодарение на изключително широката основа и ниския център на тежестта на макарата за маркуч.
Hose trolley HT 2.20 Set: Лост за бързо освобождаване на телескопичната дръжка
Компактно съхранение.
Hose trolley HT 2.20 Set: Сгъваема манивела
Готов за незабавна употреба
Ъглова връзка за маркуч
  • Предотвратява усукване и прегъване на маркуча за максимален воден поток.
Фиксиране на краищата на маркуча
  • Няма изтичане на вода след употреба.
Спецификации

Технически данни

Дължина на маркуча (м) 20
Диаметър на маркуча (мм) 13
Капацитет на маркуча (м) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Максимално налягане (бар) 24
Цвят черен
Тегло (кг) 2,75
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7,369
Размери (Д х Ш х В) (мм) 460 x 475 x 840

Обхват на доставката

  • Съединител за маркуч: 3 бр.
  • Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 1 бр.
  • Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1 бр.
  • Пръскачка: 1 бр.
  • PrimoFlex маркуч ½ ": 20 м

Оборудване

  • Комплект
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Малки до средни по размер площи
Аксесоари