Hose reel HR 2.10 Set

Характеристики и предимства
Сгъваема манивела
  • Компактно съхранение.
Компактни размери
  • Лесен за съхранение
Готов за незабавна употреба
Ъглова връзка за маркуч
  • Предотвратява усукване и прегъване на маркуча за максимален воден поток.
Спецификации

Технически данни

Дължина на маркуча (м) 10
Диаметър на маркуча (мм) 13
Капацитет на маркуча (м) макс. 30 (1/2") / макс. 20 (5/8") / макс. 15 (3/4")
Максимално налягане (бар) 24
Цвят черен
Тегло (кг) 1,753
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,02
Размери (Д х Ш х В) (мм) 300 x 475 x 350

Обхват на доставката

  • Съединител за маркуч: 3 бр.
  • Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 1 бр.
  • Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1 бр.
  • Пръскачка: 1 бр.
  • PrimoFlex маркуч ½ ": 10 м

Оборудване

  • Комплект
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Hose reel HR 2.10 Set
Hose reel HR 2.10 Set
Hose reel HR 2.10 Set
Hose reel HR 2.10 Set
Hose reel HR 2.10 Set

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Малки до средни по размер площи
Аксесоари