Hose reel HR 4.20 Set
Характеристики и предимства
Монтаж на стена
- Лесен и бърз монтаж на практичното устройство за съхранение.
Сгъваема манивела
- Компактно съхранение.
Компактни размери
- Лесен за съхранение
Готов за незабавна употреба
Ъглова връзка за маркуч
- Предотвратява усукване и прегъване на маркуча за максимален воден поток.
Спецификации
Технически данни
|Дължина на маркуча (м)
|30
|Капацитет на маркуча (м)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Максимално налягане (бар)
|24
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,998
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,862
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|363 x 475 x 500
Обхват на доставката
- Съединител за маркуч: 3 бр.
- Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 1 бр.
- Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1 бр.
- Пръскачка: 1 бр.
- PrimoFlex маркуч ½ ": 30 м
Оборудване
- Комплект
- Държач за дюзи
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Стенна скоба, включително винтове и дюбели
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Малки до средни по размер площи