Hose reel HR 4.20 Set

Характеристики и предимства
Монтаж на стена
  • Лесен и бърз монтаж на практичното устройство за съхранение.
Сгъваема манивела
  • Компактно съхранение.
Компактни размери
  • Лесен за съхранение
Готов за незабавна употреба
Ъглова връзка за маркуч
  • Предотвратява усукване и прегъване на маркуча за максимален воден поток.
Спецификации

Технически данни

Дължина на маркуча (м) 30
Капацитет на маркуча (м) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Максимално налягане (бар) 24
Цвят черен
Тегло (кг) 1,998
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,862
Размери (Д х Ш х В) (мм) 363 x 475 x 500

Обхват на доставката

  • Съединител за маркуч: 3 бр.
  • Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 1 бр.
  • Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1 бр.
  • Пръскачка: 1 бр.
  • PrimoFlex маркуч ½ ": 30 м

Оборудване

  • Комплект
  • Държач за дюзи
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
  • Стенна скоба, включително винтове и дюбели
  • Напояване на градината
  • Малки до средни по размер площи
Аксесоари