Hose reel HR 4

Характеристики и предимства
Монтаж на стена
  • Лесен и бърз монтаж на практичното устройство за съхранение.
Сгъваема манивела
  • Компактно съхранение.
Компактни размери
  • Лесен за съхранение
Готов за незабавна употреба
Ъглова връзка за маркуч
  • Предотвратява усукване и прегъване на маркуча за максимален воден поток.
Спецификации

Технически данни

Капацитет на маркуча (м) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Цвят черен
Тегло (кг) 1,998
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,268
Размери (Д х Ш х В) (мм) 363 x 475 x 500

Оборудване

  • Държач за дюзи
  • Стенна скоба, включително винтове и дюбели
Hose reel HR 4
Hose reel HR 4

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Малки до средни по размер площи
Аксесоари