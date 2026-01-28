Hose Box HBX 5.35 Automatic

Характеристики и предимства
Отделение за маркуча
Ергономична дръжка за носене
Готов за незабавна употреба
Спецификации

Технически данни

Дължина на маркуча (м) 35
Диаметър на маркуча (мм) 11
Свързващ маркуч (м) 1,5 (1/2")
Максимално налягане (бар) 24
Цвят черен
Тегло (кг) 13,03
Тегло вкл. Опаковка (кг) 17,15
Размери (Д х Ш х В) (мм) 810 x 220 x 595

Обхват на доставката

  • Съединител за маркуч: 2 бр.
  • Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 1 бр.
  • Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1 бр.
  • Пръскачка: 1 бр.

Оборудване

  • Комплект
  • Автоматично изтегляне на маркуча
  • Водач за маркуч
  • Държач за дюзи
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
  • Стенна скоба, включително винтове и дюбели
  • Свързващ маркуч PrimoFlex: 1.5 м
Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
