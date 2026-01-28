Hose trolley HT 5 M

Характеристики и предимства
Висока стабилност и здравина
  • Благодарение на изключително широката основа и ниския център на тежестта на макарата за маркуч.
Водач за маркуч
  • За лесно изтегляне и прибиране на маркуча.
Лост за бързо освобождаване на телескопичната дръжка
  • Компактно съхранение.
Със защита срещу плъзгане, ергономична дръжка
  • Комфортна ръкохватка за лесна употреба.
Сгъваема манивела
  • Компактно съхранение.
Ъглова връзка за маркуч
  • Предотвратява усукване и прегъване на маркуча за максимален воден поток.
Фиксиране на краищата на маркуча
  • Няма изтичане на вода след употреба.
Спецификации

Технически данни

Дължина на маркуча (м) 20
Капацитет на маркуча (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Максимално налягане (бар) 45
Цвят черен
Тегло (кг) 2,748
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,521
Размери (Д х Ш х В) (мм) 565 x 475 x 896

Оборудване

  • Метален маркуч
  • Водач за маркуч
Hose trolley HT 5 M
Hose trolley HT 5 M
Hose trolley HT 5 M

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
Аксесоари