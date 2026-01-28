Количка за маркуч HT 2
Мобилната и стабилна количка за маркучи впечатлява с изключително широката си основа за максимална стабилност. Компактен модел с регулируема по височина дръжка за малки градини.
Стабилната и здрава количка за маркучи позволява пестене на място при съхранение на градинския маркуч и е много удобна за употреба. Маркучът може да се навива надеждно с помощта на ергономичната манивела. Количката за маркучи се отличава и с изключително широката си основа за максимална стабилност, както и с устойчивост на UV лъчи и замръзване. Благодарение на иновативните лостове за бързо освобождаване, телескопичната дръжка може удобно да се регулира на правилната височина или да се премести напълно надолу. Kärcher предлага 5-годишна гаранция от производителя. Количката за маркучи се доставя напълно сглобена.
Характеристики и предимства
Висока стабилност и здравинаБлагодарение на изключително широката основа и ниския център на тежестта на макарата за маркуч.
Лост за бързо освобождаване на телескопичната дръжкаКомпактно съхранение.
Сгъваема манивелаКомпактно съхранение.
Ъглова връзка за маркуч
- Предотвратява усукване и прегъване на маркуча за максимален воден поток.
Фиксиране на краищата на маркуча
- Няма изтичане на вода след употреба.
Спецификации
Технически данни
|Капацитет на маркуча (м)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|2,75
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,971
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|460 x 475 x 840
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 1
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.75-PL-WB
- K 25 Silent Limited Edition
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Малки до средни по размер площи