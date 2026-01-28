Количка за маркуч HT 2

Мобилната и стабилна количка за маркучи впечатлява с изключително широката си основа за максимална стабилност. Компактен модел с регулируема по височина дръжка за малки градини.

Стабилната и здрава количка за маркучи позволява пестене на място при съхранение на градинския маркуч и е много удобна за употреба. Маркучът може да се навива надеждно с помощта на ергономичната манивела. Количката за маркучи се отличава и с изключително широката си основа за максимална стабилност, както и с устойчивост на UV лъчи и замръзване. Благодарение на иновативните лостове за бързо освобождаване, телескопичната дръжка може удобно да се регулира на правилната височина или да се премести напълно надолу. Kärcher предлага 5-годишна гаранция от производителя. Количката за маркучи се доставя напълно сглобена.

Характеристики и предимства
Количка за маркуч HT 2: Висока стабилност и здравина
Висока стабилност и здравина
Благодарение на изключително широката основа и ниския център на тежестта на макарата за маркуч.
Количка за маркуч HT 2: Лост за бързо освобождаване на телескопичната дръжка
Лост за бързо освобождаване на телескопичната дръжка
Компактно съхранение.
Количка за маркуч HT 2: Сгъваема манивела
Сгъваема манивела
Компактно съхранение.
Ъглова връзка за маркуч
  • Предотвратява усукване и прегъване на маркуча за максимален воден поток.
Фиксиране на краищата на маркуча
  • Няма изтичане на вода след употреба.
Спецификации

Технически данни

Капацитет на маркуча (м) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Цвят черен
Тегло (кг) 2,75
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,971
Размери (Д х Ш х В) (мм) 460 x 475 x 840
Количка за маркуч HT 2

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Малки до средни по размер площи
