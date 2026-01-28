Hose trolley HT 5.20 M Set
Характеристики и предимства
Висока стабилност и здравина
- Благодарение на изключително широката основа и ниския център на тежестта на макарата за маркуч.
Водач за маркуч
- За лесно изтегляне и прибиране на маркуча.
Лост за бързо освобождаване на телескопичната дръжка
- Компактно съхранение.
Със защита срещу плъзгане, ергономична дръжка
- Комфортна ръкохватка за лесна употреба.
Сгъваема манивела
- Компактно съхранение.
Готов за незабавна употреба
Ъглова връзка за маркуч
- Предотвратява усукване и прегъване на маркуча за максимален воден поток.
Фиксиране на краищата на маркуча
- Няма изтичане на вода след употреба.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър на маркуча (мм)
|13
|Капацитет на маркуча (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|2,748
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9,369
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|565 x 475 x 896
Обхват на доставката
- Съединител за маркуч: 3 бр.
- Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 1 бр.
- Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1 бр.
- Пръскачка: 1 бр.
- Performance Plus маркуч 1/2": 20 м
Оборудване
- Комплект
- Метален маркуч
- Водач за маркуч
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Напояване на градината