Hose trolley HT 5.20 M Set

Характеристики и предимства
Висока стабилност и здравина
  • Благодарение на изключително широката основа и ниския център на тежестта на макарата за маркуч.
Водач за маркуч
  • За лесно изтегляне и прибиране на маркуча.
Лост за бързо освобождаване на телескопичната дръжка
  • Компактно съхранение.
Със защита срещу плъзгане, ергономична дръжка
  • Комфортна ръкохватка за лесна употреба.
Сгъваема манивела
  • Компактно съхранение.
Готов за незабавна употреба
Ъглова връзка за маркуч
  • Предотвратява усукване и прегъване на маркуча за максимален воден поток.
Фиксиране на краищата на маркуча
  • Няма изтичане на вода след употреба.
Спецификации

Технически данни

Диаметър на маркуча (мм) 13
Капацитет на маркуча (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Цвят черен
Тегло (кг) 2,748
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9,369
Размери (Д х Ш х В) (мм) 565 x 475 x 896

Обхват на доставката

  • Съединител за маркуч: 3 бр.
  • Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 1 бр.
  • Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1 бр.
  • Пръскачка: 1 бр.
  • Performance Plus маркуч 1/2": 20 м

Оборудване

  • Комплект
  • Метален маркуч
  • Водач за маркуч
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
