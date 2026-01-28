Hose Box HBX 5.30 Automatic
Характеристики и предимства
Отделение за маркуча
Ергономична дръжка за носене
Готов за незабавна употреба
Спецификации
Технически данни
|Дължина на маркуча (м)
|30
|Диаметър на маркуча (мм)
|11
|Свързващ маркуч (м)
|1,5 (1/2")
|Максимално налягане (бар)
|24
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|11,801
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|15,85
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|810 x 220 x 595
Обхват на доставката
- Съединител за маркуч: 2 бр.
- Куплунг за маркуч със Aqua Stop: 1 бр.
- Кранова връзка с преходник, G3/4, G1/2: 1 бр.
- Пръскачка: 1 бр.
Оборудване
- Комплект
- Автоматично изтегляне на маркуча
- Водач за маркуч
- Държач за дюзи
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Стенна скоба, включително винтове и дюбели
- Свързващ маркуч PrimoFlex: 1.5 м
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Напояване на градината