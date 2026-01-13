Правоъгълна пръскачка OS 5.320 SV

Правоъгълна пръскачка OS 5.320 SV с възможност за регулиране на радиуса на напояване и защита срещу пръскане за комфортно поставяне. За средно големи/големи площи до 320 m². Възможност за настройка на количеството вода (0-max.)

Правоъгълната пръскачка OS 5.320 SV с регулиране на ширината на пръскане с възможност за регулиране на радиуса на напояване служи за напояване на средно големи и големи площи и градини. Максималната площ на напояване на ъгловата пръскачка е 320 m². Количеството вода при иновативната пръскачка може да се настройва – от нула до максимум. Предлага се с клинове или с шейна. При това новите правоъгълни пръскачки на Керхер сега са още по-лесни за употреба. Те разполагат с интегрирана защита срещу пръскане SplashGuard, която дава възможност за удобно поставяне и нагласяне, без да се намокрите. Разбира се всички спринклери на Керхер са оборудвани с доказани клик-системи и се свързват лесно с градинския маркуч. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!

Характеристики и предимства
Безстепенно регулиране на радиуса на поливане
  • За целенасочено напояване.
Кука за окачване на устройството, интегрирана в дръжката
  • За лесно съхранение.
Регулиране на ширина на поливане
  • Различен ъгъл на пръскане за целенасочено напояване.
Защита срещу пръскане
  • Удобно настройване
Спецификации

Технически данни

Площ на напояване при 2 bar 20 - 190 m²
Площ на напояване при 4 bar 30 - 320 m²
Ширина на поливане (2 бара) (м) 5 - 12
Ширина на поливане (4 бара) (м) 6 - 16
Покритие на площ (2 бара) (м) 5 - 16
Покритие на площта (4 бара) (м) 6 - 20
Цвят черен
Тегло (кг) 0,811
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,931
Размери (Д х Ш х В) (мм) 546 x 160 x 88
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Морава
