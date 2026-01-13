Правоъгълната пръскачка OS 5.320 SV с регулиране на ширината на пръскане с възможност за регулиране на радиуса на напояване служи за напояване на средно големи и големи площи и градини. Максималната площ на напояване на ъгловата пръскачка е 320 m². Количеството вода при иновативната пръскачка може да се настройва – от нула до максимум. Предлага се с клинове или с шейна. При това новите правоъгълни пръскачки на Керхер сега са още по-лесни за употреба. Те разполагат с интегрирана защита срещу пръскане SplashGuard, която дава възможност за удобно поставяне и нагласяне, без да се намокрите. Разбира се всички спринклери на Керхер са оборудвани с доказани клик-системи и се свързват лесно с градинския маркуч. Поливането с Керхер е умният начин за напояване!