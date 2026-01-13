Пистолет за поливане Premium

Издръжлив, ергономичен пистолет за поливане с тръбен удължител. За напояване на малки/средни площи. С възможност за многостранно приложение – от напояване на земята до работа на високо.

Този ергономичен Керхер Premium пистолет за пръскане съчетава перфектни детайли и удобство. За всестранни приложения в градината. Този пистолет е идеален за поливане на малки до средни градини. Телескопичната му дръжка е идеална за поливане на висящи саксии. Перфектната комбинация от елегантност, първокласни характеристики и перфектен ергономичен дизайн правят Premium пистолета за пръскане идеален за поливане и на по-големи площи. Накратко: идеалното решение за многобройни приложения в градината. Забележка: пистолетите на Керхер са съвместими с всички клик системи. Компоненти на оборудването: подвижна пръскаща глава (180°), телескопична тръба (70-105 cm), настройка на водната струя с една ръка (вкл. ON/OFF-функция), удобна закачалка, 6 вида струя.

Характеристики и предимства
Пистолет за поливане Premium: 6 видa на струята
6 видa на струята
За напояване според нуждите
Пистолет за поливане Premium: Телескопичен струйник (70-105 см)
Телескопичен струйник (70-105 см)
За всякакъв вид приложение
Пистолет за поливане Premium: Регулиране на дебита на водата с една ръка и ON/OFF-функция
Регулиране на дебита на водата с една ръка и ON/OFF-функция
За лесна и удобна употреба
Подвижна глава на пръскачката (180°)
  • Различен ъгъл на пръскане за целенасочено напояване.
Комфортна възможност за окачване
  • Лесен за съхранение
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,526
Размери (Д х Ш х В) (мм) 780 x 150 x 66

Оборудване

  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: спрей мъгла
  • Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
  • Модел на пръскане: пръскачка
  • Модел на пръскане: вертикална плоска струя
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти
