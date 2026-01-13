Този ергономичен Керхер Premium пистолет за пръскане съчетава перфектни детайли и удобство. За всестранни приложения в градината. Този пистолет е идеален за поливане на малки до средни градини. Телескопичната му дръжка е идеална за поливане на висящи саксии. Перфектната комбинация от елегантност, първокласни характеристики и перфектен ергономичен дизайн правят Premium пистолета за пръскане идеален за поливане и на по-големи площи. Накратко: идеалното решение за многобройни приложения в градината. Забележка: пистолетите на Керхер са съвместими с всички клик системи. Компоненти на оборудването: подвижна пръскаща глава (180°), телескопична тръба (70-105 cm), настройка на водната струя с една ръка (вкл. ON/OFF-функция), удобна закачалка, 6 вида струя.