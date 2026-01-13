Пистолет за поливане Premium
Издръжлив, ергономичен пистолет за поливане с тръбен удължител. За напояване на малки/средни площи. С възможност за многостранно приложение – от напояване на земята до работа на високо.
Този ергономичен Керхер Premium пистолет за пръскане съчетава перфектни детайли и удобство. За всестранни приложения в градината. Този пистолет е идеален за поливане на малки до средни градини. Телескопичната му дръжка е идеална за поливане на висящи саксии. Перфектната комбинация от елегантност, първокласни характеристики и перфектен ергономичен дизайн правят Premium пистолета за пръскане идеален за поливане и на по-големи площи. Накратко: идеалното решение за многобройни приложения в градината. Забележка: пистолетите на Керхер са съвместими с всички клик системи. Компоненти на оборудването: подвижна пръскаща глава (180°), телескопична тръба (70-105 cm), настройка на водната струя с една ръка (вкл. ON/OFF-функция), удобна закачалка, 6 вида струя.
Характеристики и предимства
6 видa на струятаЗа напояване според нуждите
Телескопичен струйник (70-105 см)За всякакъв вид приложение
Регулиране на дебита на водата с една ръка и ON/OFF-функцияЗа лесна и удобна употреба
Подвижна глава на пръскачката (180°)
- Различен ъгъл на пръскане за целенасочено напояване.
Комфортна възможност за окачване
- Лесен за съхранение
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,526
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|780 x 150 x 66
Оборудване
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: спрей мъгла
- Модел на пръскане: хоризонтална плоска струя
- Модел на пръскане: точкова струя
- Модел на пръскане: пръскачка
- Модел на пръскане: вертикална плоска струя
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти