Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect
Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l’année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l’année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.
Rallonge de flexible haute pression pour le pistolet « Best » avec raccord pratique Quick Connect. La rallonge de flexible haute pression de 6 m assure une plus grande flexibilité et étend le rayon d’action du nettoyeur haute pression. Se monte simplement entre le pistolet avec raccord rapide Quick Connect et le flexible haute pression, pour un travail facilité. Le flexible de qualité supérieure DN 8 robuste, renforcé par une tresse textile, dispose d’une protection anti-coude et d’un raccord en laiton pour une longue durée de vie. La rallonge de flexible supporte une pression jusqu’à 180 bars et des températures jusqu’à 60 °C. La rallonge de flexible peut également être utilisée avec des détergents. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 et à certains appareils de la classe K 2 à partir de l’année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.
Caractéristiques et avantages
Rallonge de flexible de 6 m
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|180
|Longueur (m)
|6
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 245 x 55
Appareils compatibles
- G 4.10
- K 2 Battery Set
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium Full Control
- K 2.410 T50 *CH
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.00 smartec
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.550
- K 3.68 MD PLUS *CH
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200 T250 WB
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.600
- K 5.800 eco!ogic
- K 6.300
- K 6.800 eco!ogic
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.400 *CH
- K 7.700
- K 7.800 eco!ogic
- K5 Full Control
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini