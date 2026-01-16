Concentré pour patio et terrasse, 500ml

Concentré pour patio et terrasse pour un nettoyage des balcons et des terrasses (bois/pierre) respectueux des matériaux. Élimine l'huile, les graisses, les traces de pollution et la suie. Donne 5 l de détergent dilué.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids (kg) 0.5
Poids emballage inclus (kg) 0.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 70 x 70 x 240
Propriétés
  • Détergent très concentré – convient pour une utilisation avec un nettoyeur haute pression KÄRCHER
  • Dissout les salissures typiques comme l'huile, la graisse, les salissures minérales, les émissions, la formation de moisissures, la rouille
  • Formule peu moussante
  • Action de nettoyage particulièrement douce
  • Pour un usage manuel
  • Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
  • Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
  • Made in Germany
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Attention
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Balcon
  • Sols en pierre
  • Sols en bois
  • Fenêtres et vitres
  • Métal