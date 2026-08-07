Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen garantiert der Akku eine konstante Leistung. Zudem verhindern die Zellen eine Selbstentladung des Akkus sowie den Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt). Und per innovativer Real Time Technology mit integriertem LCD-Display werden Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität dauerhaft angezeigt. Der 18 V / 5,0 Ah Akku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.