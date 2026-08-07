Battery Power 18/50

18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.

Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen garantiert der Akku eine konstante Leistung. Zudem verhindern die Zellen eine Selbstentladung des Akkus sowie den Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt). Und per innovativer Real Time Technology mit integriertem LCD-Display werden Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität dauerhaft angezeigt. Der 18 V / 5,0 Ah Akku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.

Merkmale und Vorteile
Battery Power 18/50: Innovative Real Time Technology
Innovative Real Time Technology
Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.
Battery Power 18/50: 18 V Kärcher Akkuplattform
18 V Kärcher Akkuplattform
Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten.
Battery Power 18/50: Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
Der Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt.
Automatischer Lagermodus
  • Verlängert die Lebensdauer der Zellen.
Strahlwassergeschützt nach IPX 5
  • Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser.
Effizientes Temperaturmanagement
  • Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement.
Intelligente Zellenüberwachung
  • Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
Robustes Gehäuse
  • Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Kapazität (Ah) 5
Energie (Wh) 90
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 134 x 88 x 73
Battery Power 18/50
Battery Power 18/50
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