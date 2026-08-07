Battery Power 18/50
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen garantiert der Akku eine konstante Leistung. Zudem verhindern die Zellen eine Selbstentladung des Akkus sowie den Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt). Und per innovativer Real Time Technology mit integriertem LCD-Display werden Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität dauerhaft angezeigt. Der 18 V / 5,0 Ah Akku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Merkmale und Vorteile
Innovative Real Time TechnologyDas integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.
18 V Kärcher AkkuplattformFür den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-ZellenDer Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt.
Automatischer Lagermodus
- Verlängert die Lebensdauer der Zellen.
Strahlwassergeschützt nach IPX 5
- Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser.
Effizientes Temperaturmanagement
- Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement.
Intelligente Zellenüberwachung
- Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
Robustes Gehäuse
- Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|5
|Energie (Wh)
|90
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|134 x 88 x 73
Videos
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