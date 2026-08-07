Battery Power 18/50
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Ses cellules lithium-ion garantissent des performances constantes de la batterie. Par ailleurs, les cellules empêchent l'auto-décharge de la batterie ainsi que la perte de capacité liée à des décharges partielles fréquentes (effet mémoire). D'autre part, la technologie temps réel innovante à afficheur LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, le niveau de charge et la capacité de la batterie. La batterie 18 V/5,0 Ah est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Caractéristiques et avantages
Technologie temps réel innovanteL'afficheur LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, le temps de charge restant et le niveau de charge.
Appareils Kärcher sans fil 18 VUtilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Cellules lithium-ion performantesLa batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'auto-décharge ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage automatique
- Prolonge la durée de vie des cellules.
Protection contre les projections d'eau selon IPX 5
- Protection sûre pour les applications à jet d'eau.
Gestion efficace de la température
- Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Surveillance intelligente des cellules
- Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
Boîtier robuste
- Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Énergie (Wh)
|90
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|134 x 88 x 73
Vidéos
Appareils compatibles
- AD 2 Battery
- BLV 18-200 Battery
- BP 2.000-18 Barrel
- CNS 18-30 Battery
- Chargeur rapide Battery Power 18 V
- Chargeur rapide Battery Power+ 18/60
- Chargeur universel Battery Power+ 18-36
- Démarreur kit Battery Power 18/25
- Démarreur kit Battery Power 18/50
- GSH 18-20 Battery
- HGE 2-18
- HGE 3-18
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set