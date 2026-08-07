Ses cellules lithium-ion garantissent des performances constantes de la batterie. Par ailleurs, les cellules empêchent l'auto-décharge de la batterie ainsi que la perte de capacité liée à des décharges partielles fréquentes (effet mémoire). D'autre part, la technologie temps réel innovante à afficheur LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, le niveau de charge et la capacité de la batterie. La batterie 18 V/5,0 Ah est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.