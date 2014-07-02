Schwenkhalter verzinkt

Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl.

Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Bietet maximalen Aktionsradius und höchste Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl. Passend für 6.392-106.

Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2
Kompatible Geräte