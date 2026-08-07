Spritzschutz Walzenbürste 500
Spritzschutz mit Klettverbindung für rotierende Walzenbürste. Dank transparenter Folie freie Sicht auf die Bürste, bei gleichzeitigem Schutz vor Spritzern.
Kinderleicht direkt auf dem Antrieb der rotierenden Walzenbürste anbringbarer Spritzschutz mit transparenter Folie, die während der Arbeit jederzeit uneingeschränkte Sicht auf die Reinigungsbürste gewährt und einfach per Klettverbindung zu wechseln ist. Während der Anwender bei der Fassadenreinigung trocken bleibt, sorgt der Spritzschutz darüber hinaus für bessere Reinigungsergebnisse, da das Wasser an der Fassade abläuft und dabei Schmutzpartikel automatisch abspült.
Spezifikationen
Technische Daten
|Zulauftemperatur (°C)
|40
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
Videos
Kompatible Geräte
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Fassaden- und Solarpanelreinigung geeignet