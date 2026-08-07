Protection anti-éclaboussures avec film transparent, ultra facile à fixer directement sur l'entraînement de la brosse-rouleau rotative, garantissant en permanence une parfaite visibilité sur la brosse de nettoyage pendant l'utilisation et facile à remplacer grâce au système de bandes autoagrippantes. En plus de garder au sec l'utilisateur pendant le nettoyage des façades, la protection anti-éclaboussures permet de meilleurs résultats de nettoyage étant donné que l'eau s'écoule le long de la façade, rinçant ainsi automatiquement les particules de saleté.