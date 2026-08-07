Protection anti-éclaboussures brosse-rouleau 500
Protection anti-éclaboussures avec système de bandes autoagrippantes pour brosse-rouleau rotative. Film transparent garantissant à la fois une parfaite visibilité sur la brosse et une protection contre les éclaboussures.
Protection anti-éclaboussures avec film transparent, ultra facile à fixer directement sur l'entraînement de la brosse-rouleau rotative, garantissant en permanence une parfaite visibilité sur la brosse de nettoyage pendant l'utilisation et facile à remplacer grâce au système de bandes autoagrippantes. En plus de garder au sec l'utilisateur pendant le nettoyage des façades, la protection anti-éclaboussures permet de meilleurs résultats de nettoyage étant donné que l'eau s'écoule le long de la façade, rinçant ainsi automatiquement les particules de saleté.
Spécifications
Données techniques
|Température d'admission (°C)
|40
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
Vidéos
Appareils compatibles
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage des façades et panneaux solaires