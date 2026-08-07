Walzenbürste 500 hart

Harter Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Für raue Fassaden, Stein- und Holzterrassen geeignet. Sicheres und einfaches Schnellwechselsystem.

Merkmale und Vorteile
Randnahe und streifenfreie Reinigung
  • Seitliche Beborstung als Dämpfungsschutz und zur randnahen Reinigung.
  • Streifenfreie Reinigungsergebnisse dank schräger Beborstung in der Mitte der Bürste.
Intuitive Farbcodierung
  • Farbcodierung erleichtert die Auswahl des passenden Bürstenaufsatzes.
Schnellwechselmechanismus
  • Schneller Bürstenwechsel zur einfachen Anpassung an die Reinigungsaufgabe.
Spezifikationen

Technische Daten

Zulauftemperatur (°C) 40
Farbe Grün
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.6

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Zur Reinigung von Terrassen mit Stein- oder Holzbelägen
  • Zur Reinigung von Fassadenoberflächen mit Beton, Klinker, Weißblech oder Stahl