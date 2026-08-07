Brosse-rouleau 500 dure
Embout de brosse dur pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Adapté aux façades rugueuses, aux terrasses en pierre et en bois. Système de changement rapide sûr et simple.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage sans traces et à proximité des bords
- Poils latéraux faisant office de protection amortissante et permettant le nettoyage à proximité des bords.
- Nettoyage sans traces grâce à l'inclinaison des poils au centre de la brosse.
Code couleurs intuitif
- Code couleurs facilitant le choix de l'embout de brosse adapté.
Mécanisme de changement rapide
- Changement de brosse rapide pour une adaptation facile à la tâche de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Température d'admission (°C)
|40
|Couleur
|vert
|Poids emballage inclus (kg)
|1.6
Vidéos
Appareils compatibles
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des terrasses à revêtement en pierre ou en bois
- Pour le nettoyage des surfaces de façades en béton, briques recuites, fer-blanc ou acier