Adaptateur moquette
Assure également la propreté des moquettes : l’adaptateur moquette se fixe facilement sur la buse de sol EasyFix. Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.
L’adaptateur moquette et la buse de sol EasyFix forment une alliance parfaite pour le nettoyage à la vapeur des moquettes. La buse de sol EasyFix rentre facilement dans l’adaptateur moquette et est tout aussi simple à extraire, sans aucun effort. Vous pourrez ainsi donner un coup de jeune à vos moquettes de manière pratique et rapide en tirant parti de la puissance de la vapeur, tout en redressant les fibres.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec la buse de sol EasyFix
- Rafraîchissement facile des moquettes sous l’effet de la vapeur.
La buse de sol EasyFix rentre facilement dans l’adaptateur moquette et est tout aussi simple à extraire
- Pour une manipulation pratique, sans aucun effort.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|357 x 178 x 46
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Moquette
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