eco!Booster 120 pour K2-K3
Idéal pour les surfaces délicates, il permet de nettoyer plus rapidement toutes les surfaces tout en réduisant de moitié la consommation en eau et en électricité par rapport à un Jet plat.
Le nettoyage efficace et en profondeur des surfaces délicates n'aura jamais été aussi facile, rapide et économe en ressources. L'eco!Booster 120 est la solution pour nettoyer toutes les surfaces sensibles tout en réduisant la consommation d'eau et d'éléctricité de moitié. Cela permet une progression très efficace et rapide entraînant des économies de temps, d'eau et d'électricité. Grâce au décapage très uniforme, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace et même les matériaux délicats comme les surfaces peintes ou le bois peuvent être nettoyés sans risque. Parallèlement, l'eco!Booster s'illustre par son confort d'utilisation et sa puissance de nettoyage, on constate jusqu'à 25 % de réduction du volume sonore perçu lors de l'utilisation par rapport au jet plat standard de Kärcher. L'eco!Booster 120 est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3.
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher.
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus*
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus*
- Permet des économies d'énergie.
Jusqu'à 25 % de réduction du volume sonore perçu**
- Bruit de fonctionnement plus agréable.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des séries K 2 et K 3.
- Parfait pour une installation ultérieure.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|452 x 104 x 42
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97) /
* Sur la base de 50 % de superficie en plus pouvant être nettoyée avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher. /
** Par rapport au volume sonore perçu lors de l'utilisation du jet plat standard de Kärcher. La valeur exacte peut varier en fonction de l'appareil utilisé.
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façades de petites maisons
- Clôtures
- Surfaces dans la maison et le jardin
