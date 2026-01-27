Le nettoyage efficace et en profondeur des surfaces délicates n'aura jamais été aussi facile, rapide et économe en ressources. L'eco!Booster 120 est la solution pour nettoyer toutes les surfaces sensibles tout en réduisant la consommation d'eau et d'éléctricité de moitié. Cela permet une progression très efficace et rapide entraînant des économies de temps, d'eau et d'électricité. Grâce au décapage très uniforme, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace et même les matériaux délicats comme les surfaces peintes ou le bois peuvent être nettoyés sans risque. Parallèlement, l'eco!Booster s'illustre par son confort d'utilisation et sa puissance de nettoyage, on constate jusqu'à 25 % de réduction du volume sonore perçu lors de l'utilisation par rapport au jet plat standard de Kärcher. L'eco!Booster 120 est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3.