Filtre cartouche WD/SE
Le filtre à cartouche permet d'aspirer les saletés et les liquides sans avoir à changer le filtre entre temps. Convient aux aspirateurs eau et poussière et aux shampouineuses Kärcher.
Le filtre cartouche KFI 3310 permet une aspiration humide et sèche sans interruption gênante due au changement de filtre. Le filtre cartouche peut être facilement inséré et retiré en le tournant, sans qu'aucun élément de verrouillage supplémentaire ne soit nécessaire. Développé pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher ainsi que pour les shampouineuses Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Filtre cartouche
- Aspirateurs eau et poussières sans avoir à changer le filtre entre l'aspiration sèche ou humide.
- Fixation et retrait du filtre par simple rotation, sans éléments de verrouillage supplémentaires.
Convient aux aspirateurs eau et poussière Kärcher WD 1, WD 2 et WD 3.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|marron
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|122 x 122 x 115
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Résidus fins
- Gros déchets
- Liquides