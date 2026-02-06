Le filtre cartouche KFI 3310 permet une aspiration humide et sèche sans interruption gênante due au changement de filtre. Le filtre cartouche peut être facilement inséré et retiré en le tournant, sans qu'aucun élément de verrouillage supplémentaire ne soit nécessaire. Développé pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher ainsi que pour les shampouineuses Kärcher.