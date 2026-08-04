Grande brosse ronde
Elle permet d’éliminer les salissures tenaces sur une plus grande surface en un laps de temps réduit.
Une plus grande surface dans le même délai – à l'aide de la grande brosse ronde, vous pouvez nettoyer de grandes surfaces plus rapidement. Les salissures tenaces peuvent être enlevées d'une surface beaucoup plus grande dans le même délai qu'avec des brosses plus petites.
Caractéristiques et avantages
Grande surface de nettoyage
- Nettoyage rapide de grandes surfaces.
Poils de haute qualité.
- Brosse large, robuste, elle enlève facilement les saletés
Nettoyage simple de large surface grâce au design de la brosse
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|50 x 50 x 48
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- SC 2 Premium
- SC 3
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (blanc)
- SC 3 EasyFix Édition Anniversaire
- SC 3.000
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (blanc)
- SC 4 EasyFix Premium + Fer à repasser (blanc)
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron (yellow)
- SC 5 EasyFix Premium + fer à repasser (blanc)
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + IronKit
- SC 5.800 C
- SC 5850 C
- SC 6.800 C
- SC 1
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 5 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium (blanc)