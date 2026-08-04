Jeu de brosses rondes
Le jeu de brosses rondes comprend deux brosses noires et deux brosses jaunes, convenant parfaitement à différentes zones d’utilisation.
Le jeu de brosses rondes comprend deux brosses rondes noires et deux brosses rondes jaunes. Idéal pour différentes zones d’utilisation. Vous pouvez par exemple utiliser une couleur pour la salle de bain et l’autre pour la cuisine. La flexibilité des poils de la brosse permet d’effectuer toutes les tâches de manière fiable et en toute confiance.
Caractéristiques et avantages
Deux couleurs différentes (noir et jaune)
- Travail hygiénique dans différents lieux (toilettes, cuisine, robinetterie, etc.).
Poils de haute qualité.
- Élimination facile des saletés incrustées.
- Longue durée de vie grâce à une usure lente des poils.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|40 x 26 x 26
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Nettoyage des canalisations
- Lavabo/évier
- Plans de travail dans la cuisine
- Robinetterie
- WC
- Salle de bain