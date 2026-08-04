Le jeu de brosses rondes comprend deux brosses rondes noires et deux brosses rondes jaunes. Idéal pour différentes zones d’utilisation. Vous pouvez par exemple utiliser une couleur pour la salle de bain et l’autre pour la cuisine. La flexibilité des poils de la brosse permet d’effectuer toutes les tâches de manière fiable et en toute confiance.