Jeu de Powerbuses
Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec un embout de rallonge. Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d’accès (par ex. les coins et les joints) sans effort.
L'embout de rallonge fournit dans le jeu de Powerbuses permet d’augmenter sensiblement la capacité de nettoyage de la buse à jet crayon. Le jet de vapeur gagne en efficacité et assure un nettoyage sans effort des endroits difficiles d’accès (par ex. les coins, les rebords et les joints). Convient pour de nombreuses applications dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes.
Caractéristiques et avantages
Ouverture rétrécie pour la sortie de la vapeur
- La capacité de nettoyage du jet de vapeur est renforcée.
- L’augmentation de la capacité de nettoyage permet d’éliminer sans difficulté la saleté des joints et des coins.
Rallonge pour la buse à jet crayon
- Permet d’atteindre sans effort les endroits difficiles d’accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|107 x 21 x 21
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
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