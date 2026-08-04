L'embout de rallonge fournit dans le jeu de Powerbuses permet d’augmenter sensiblement la capacité de nettoyage de la buse à jet crayon. Le jet de vapeur gagne en efficacité et assure un nettoyage sans effort des endroits difficiles d’accès (par ex. les coins, les rebords et les joints). Convient pour de nombreuses applications dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes.