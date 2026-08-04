Notre lance d'arrosage du régulateur de pression 034 vous permet d'adapter à tout moment et en continu la puissance de nettoyage de votre nettoyeur haute pression en fonction de l'utilisation que vous en faites. Que vous ayez besoin de plus ou de moins de pression, le profil de buse Kärcher breveté permet d'augmenter la puissance de nettoyage d'environ 40 %. Le réglage de la pression se fait dans la zone de prise, grâce à un système très facile à utiliser, sans arrêter de travailler. Nous avons intégré un mode basse pression, qui permet d'utiliser la quantité adéquate de détergent, tandis que le réglage du jet par niveau garantit un angle de travail optimal.