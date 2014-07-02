Raccord rapide
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids (g)
|320
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
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Produits à la gamme
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Accessoires
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