Le kit de serpillières abrasives EasyFix contient deux serpillières de haute qualité pour un nettoyage approfondi et hygiénique avec les nettoyeurs vapeur. La serpillière ultra-abrasive contient une plus grande proportion de fibres abrasives pour une élimination particulièrement facile des saletés tenaces. Grâce au système auto-agrippant les serpillières se fixent facilement et rapidement à la buse de sol du nettoyeur vapeur. Après le nettoyage, la serpillière usagée peut être retirée de la buse de sol sans entrer en contact avec la saleté : il suffit d'appuyer sur la languette.