Serpillières microfibres abrasives (1 abrasive, 1 très abrasive)
Les deux serpillières abrasives et ultra-abrasives sont idéales pour un nettoyage complet et hygiénique des sols durs présentant des saletés tenaces.
Le kit de serpillières abrasives EasyFix contient deux serpillières de haute qualité pour un nettoyage approfondi et hygiénique avec les nettoyeurs vapeur. La serpillière ultra-abrasive contient une plus grande proportion de fibres abrasives pour une élimination particulièrement facile des saletés tenaces. Grâce au système auto-agrippant les serpillières se fixent facilement et rapidement à la buse de sol du nettoyeur vapeur. Après le nettoyage, la serpillière usagée peut être retirée de la buse de sol sans entrer en contact avec la saleté : il suffit d'appuyer sur la languette.
Caractéristiques et avantages
Mélange de fibres de haute qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère à la buse de sol.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. cuisine ou salle de bains) peut être notée sur la languette.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre
- Sols durs
- Carrelages