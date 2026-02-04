Εύχρηστο εξάρτημα χειρός για τις σκούπες SE, με βελτιωμένη ισχύ καθαρισμού. Ο εργονομικός σχεδιασμός επιτρέπει τον εύκολο και άνετο χειρισμό. Το εξάρτημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό σε βάθος των ινών σε ταπετσαρίες, καθίσματα αυτοκινήτων και πολλές άλλες υφασμάτινες επιφάνειες. Το συμπαγές εξάρτημα έχει πλάτος εργασίας 88 χιλιοστών. Το διαφανές παράθυρο προβολής του είναι πολύ πρακτικό για τον έλεγχο της διαδικασίας καθαρισμού κατά τη διάρκεια της εργασίας.