Εξάρτημα χειρός για SE
Το εξάρτημα χειρός για τις σκούπες SE είναι ιδανικό για τον καθαρισμό σε βάθος των ινών σε ταπετσαρίες, καθίσματα αυτοκινήτων και αφαίρεση λεκέδων σε χαλιά. Είναι συμβατό με τις εξής σκούπες: SE 3 Compact Home Floor, SE 4, SE 4 plus, SE 5, SE 5 Car και SE 6 Signature line.
Εύχρηστο εξάρτημα χειρός για τις σκούπες SE, με βελτιωμένη ισχύ καθαρισμού. Ο εργονομικός σχεδιασμός επιτρέπει τον εύκολο και άνετο χειρισμό. Το εξάρτημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό σε βάθος των ινών σε ταπετσαρίες, καθίσματα αυτοκινήτων και πολλές άλλες υφασμάτινες επιφάνειες. Το συμπαγές εξάρτημα έχει πλάτος εργασίας 88 χιλιοστών. Το διαφανές παράθυρο προβολής του είναι πολύ πρακτικό για τον έλεγχο της διαδικασίας καθαρισμού κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης της Kärcher των σειρών SE 4, SE 5 και SE 6.
Λειτουργία ψεκασμού αναρρόφησηςΓια σχολαστικό καθαρισμό σε βάθος ινών σε ταπετσαρισμένα έπιπλα, χαλιά, καθίσματα αυτοκινήτων και πολλές άλλες υφασμάτινες επιφάνειες.
Διαφανές παράθυρο προβολήςΕπιτρέπει τον συνεχή έλεγχο της διαδικασίας καθαρισμού κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Αποδεδειγμένη τεχνολογία αναρρόφησης ψεκασμού της Kärcher
- Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Πλάτος εργασίας (mm)
|88
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|88 x 74 x 141
Πεδία εφαρμογής
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού