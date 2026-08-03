Πακέτο ακροφυσίων TR σετ υγρής δέσμης 0040
Κιτ ακροφυσίου με ακροφύσιο υγρής αμμοβολής και επίθεμα ακροφυσίου (για συγκεκριμένο τύπο). Για βέλτιστη απόδοση του εξαρτήματος υγρής αμμοβολής Kärcher. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υγρής αμμοβολής 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Αυτό το κιτ ακροφυσίου βελτιώνει την απόδοση του εξαρτήματος υγρής αμμοβολής της Kärcher. Αποτελείται από ακροφύσιο υγρής αμμοβολής και επίθεμα ακροφυσίου. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υγρής αμμοβολής 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4